LIVE Inter-Genoa 0-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | si parte a San Siro!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 I giocatori stanno per entrare in campo, tutto pronto a San Siro. 17.54 L’ha perso solo uno degli ultimi 32 incontrini di A contro il(1-3 nel marzo 1994, grazie alla doppietta di Ruotolo e al gol di Skuhravy) – completano il parziale 24 vittorie e sette pari. 17.51 Ilha perso le ultime sei sfide in casa dell’in A (segnando un solo gol nel parziale): è la striscia aperta più lunga di sconfitte consecutive in trasferta contro un’avversaria nella competizione. 17.48 Ilconta 11 punti in classifica: sette delle ultime otto squadre ad aver fatto 11 o meno punti dopo 16 giornate di campionato sono poi retrocesse a fine stagione. 17.45 Ecco i giocatori a disposizione per il: Jandrei, Marchetti, Ankersen, Goldaniga, El Yamiq, Schone, ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - SpazioInter : LIVE, #Inter-Genoa 0-0: inizia il match! - passione_inter : LIVE - Le pagelle di Inter-Genoa: Conte si affida ad Esposito - -