Inter | chi si rivede | Sensi torna in campo contro il Genoa

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’dominaile si gode il primo posto in classifica, ma anche il ritorno di StefanoL’vince 4-0il, e agguanta nuovamente l’al primo posto in Serie A. Non è l’unica buona notizia: i nerazzurri hanno riabbracciato il ritorno di Stefano, centrocampista rimasto ai box per infortunio. Il giocatore è subentrato al 27′ st al posto di Gagliardini. Il giocatore intende riprendersi il ruolo di protagonista che ha mantenuto nell’undici di Conte fino allo stop. Leggi su Calcionews24.com

