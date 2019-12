Il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order è già in sviluppo | parola di Kotaku

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Con, i ragazzi di Respawn Entertainment hanno dimostrato al mondo - e pure al publisher Electronic Arts - che vale ancora la pena investire in grandi avventure per singolo giocatore. Avventure del tutto prive di funzionalità multiplayer e di ogni sorta di ambizione online, spogliate di microtransazioni e matchmaking per mettere sul piatto solo della sana azione ed esplorazione da vivere in solitaria. In questo caso, poi, la prestigiosa licenza difa il resto, regalando ad appassionati e semplici curiosi un'esperienza davvero avvincente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=xIl2z5wwjdA Come abbiamo già sottolineato nella nostra recensione - potete recuperarla a questo indirizzo -, gli stessi autori della saga sparacchina di Titanfall e del fenomeno Battle Royale Apex Legends sono riusciti a confezionare un ...

