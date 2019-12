“Elisa è morta | l’ho uccisa io” | la freddezza del killer dopo il femminicidio di Ravenna

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ha ucciso sua moglie strangolandola fino a che non si è accasciata senza fiato mentre le figliolette dormivano nella stanza accanto. Così ha ucciso Riccardo Ponti, il femminicida di Bagnacavallo () che ieri ha ammazzato la moglie Elisa Bravi, 31enne.il delitto il 38enne ha chiamato i carabinieri e poi i suoceri:io”. Una notte come tante, una moglie e un marito che hanno messo a letto le bambine e poi sono andati in stanza a dormire. Poi quella forte inquietudine, la rabbia e le mani al collo di quella moglie incredula, che si è dimenata, ha lottato contro un destino assurdo. Lui la stringe finché non smette di respirare, poi, quando realizza che può morire, tenta di rianimarla, ma è troppo tardi. Una morte tragicamente fortuita, così l’ha raccontata al pm, Riccardo Pondi, l’aspirante vigile del fuoco di 38 anni salito agli onori ...

