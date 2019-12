Donazioni e trapianti | gioco di squadra alla Aou Sassari

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un totale di 34 accertamenti di morte e soltanto 3 opposizioni, con un elevato numero di organi prelevati, in crescita rispetto al 2018. Sono alcuni dei dati che sono emersi ieri durante l’incontro “Natale in corsia” e che pongonoai primi posti per le. L’incontro, organizzato dal Coordinamento provinciale Prometeo Aitf Odv con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero universitaria dial settimo piano dell’ospedale civile, aveva proprio l’obiettivo di rimarcare l’importanza di un gesto prezioso, in grado di donare la vita. Una occasione importante per i componenti dell’associazione che così – è stato sottolineato dal coordinatore dell’incontro Marco Di Battista – hanno fatto presente come la donazione e il trapianto abbiano segnato per loro una seconda nascita. Ma è stato anche un momento di riflessione, per ...

nonservos : Traffico organi: la PAS grazie a cancelliere Sánchez Sorondo partnership con @WHO e TTS per etica donazioni e trapi… - ottopagine : Donazioni e trapianti: infermieri salernitani a confronto #Salerno -