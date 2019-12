Demi Lovato | addio al compagno prima del Natale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffianteWorld Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America senza trucco né photoshop (2015)Il duetto con Alanis Morissette (2015)Il riconoscimento ai Billboard Women in Music 2015Tributa Lionel Richie ai Grammy 2016L’inno contro gli haters agli American Music Awards 2017Le rivelazioni nel docu, Simply Complicated (2017) Il Tell Me You Love Me Tour (2018)Il duetto-femminista con Christina Aguilera Caliente al Capital’s Summertime Ball 2018Un amico diventato amore, ildi una vita, tanto discreto e ...

gossipblogit : Demi Lovato e Austin Wilson si sono lasciati - LovaticBrDaDemi : RT @portallovato: Demi Lovato via Instagram (candicevarner) - secretlovesongf : RT @Ale_07Music: nessuno: Demi Lovato, mentre prepara il suo comeback: -