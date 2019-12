Come comprare in modo sicuro durante i saldi

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Iormai sono alle porte: questo è un momento molto atteso che ti permette di acquistare tutto quello che ti serve spendendo anche meno della metà! Ma attenzione a dove compri: le truffe sono sempre dietro l’angolo!invernali: a cosa fare attenzione Prima di tuffarti a pieno ritmo nello shopping invernale, ricorda che è importante scegliere solo negozi sicuri per evitare truffe. Al giorno d’oggi infatti sono molti gli acquisti che vengono effettuati proprio online: ed è proprio qui che si possono nascondere molte insidie!puoi sapere se un negozio, e quindi un acquisto, è? Affidati con fiducia ai negozi dei grandi marchi perché in essi tutto il procedimento di acquisto è, dalla scelta dei pezzi da acquistare, al metodo di pagamento fino alla consegna. Attenzione al metodo di pagamento: Diffida sempre da quei siti che accettano solo la carta di ...

Internazionale : Aggiungi al carrello. Ci siamo abituati a poter comprare tutto online e a riceverlo subito, senza pensare troppo a… - Lanatodle : Basta comprare animali, non sono cose. Non si acquista l'affetto, un cucciolo non è un oggetto, è un essere vivente… - ddaengagustd_ : RT @kkumyoongi: army: 'non non ho un euro ma vorrei comprare qualcosa dei bangtan. consigli?' seokjin: 'what about UNA BELLA HYUNDAI?' gr… -