Bruno Vespa svela un segreto “Matteo Renzi invidia una cosa a Matteo Salvini”

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Una lunga intervista quella rilasciata daa Tagadà. Il noto giornalista e conduttore televisivo ha parlato dell’attuale situazione politica e in particolare di due leader politici:Salvini. Dal conduttore di “Porta a Porta” i due MATTEI sono ritenuti i leader più carismatici del panorama politico italiano. Ma durante l’intervistasi è lasciato sfuggire un: “una delle cose chedi più è Luca Morisi, l’autore di tutta la campagna mediatica di Salvini. In pubblico dice ‘chissà da dove prendono i soldi per fare tutte queste cose’, poi però liperché sono bravi e hanno fatto una campagna da serie A”. Luca Morisi è l’autore della “bestia” un sofisticato programma per gestire i social che ha prodotto grandi risultati conSalvini.ha anche parlato di ...

MovPopulistaIta : RT @pieroomega2: ++LIBERA INFORMAZIONE CERCASI++ Bruno Vespa: La sua sudditanza verso qualsiasi tipo di POTERE FORTE, il suo malcelato cla… - LeoBanchi : RT @valeriodeste: Dunque, in prima serata su RaiUno, Bruno Vespa ha appena detto che sono stati gli antifascisti a portare il fascismo al G… - Mangorosso : RT @valeriodeste: Dunque, in prima serata su RaiUno, Bruno Vespa ha appena detto che sono stati gli antifascisti a portare il fascismo al G… -