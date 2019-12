Brie Larson | la sua vertiginosa scollatura in TV fa impazzire i fan!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ospite da Jimmy Kimmel,ha mandato in delirio i fan grazie alla sua, e lo spacco dell'abito, oltre alla sua performance da intervistatrice.ha conquistato fan e telespettatori con una sexy(per non parlare dello spacco dell'abito) durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Show. Durante la stessa ospitata televisiva, l'attrice si è messa in gioco anche come intervistatrice. La nostra Captain Marvel, infatti, ha partecipato al talk show presentandosi con un fantastico vestito di velluto nero, con una profondae un lungo spacco sulla gamba, look diventato subito virale sui social network.ha, inoltre, preso il posto del presentatore intervistando il suo co-protagonista nel film Just Mercy, ovvero Jamie Foxx. Ma i fan sui social non ...

milasandre_ : stavo riguardando questo capolavoro indiscusso, e scusate ma quella con la maglia blu è Brie Larson - xtinegamer : @RAGGEDYROYAL Emma Watson Brie Larson Angelina Jolie - xtinegamer : Emma Watson, Brie Larson, Angelina Jolie -