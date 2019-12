Antonella Mosetti Instagram body ‘shocking’ e calze a rete | curve come onde | «Imperiale!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019)decide di abbagliare letteralmente il proprio accountcon un’immagine accesa di colori… e non solo. “Piove ma tu sei il mare!”, scrive l’ex ragazzina di Non è la Rai che in fondo non sembra essere mai cresciuta. Non agli occhi dei followers che, tuttora, la considerano di gran lunga un passo avanti a tante donne più giovani: “Ancora ad oggi meglio delle ragazze”, si legge non a caso tra i commenti. E l’ultimo scatto social, in effetti, non ha nulla da invidiare a quelli di ‘piccole’ influencer annoverabili tra le coetanee della figlia Asia., intrigante e sensuale nelrosa shocking Quarantaquattro anni compiuti,sfoggia un fisico tonico ‘movimentato’ da abbondanti, oggetto del desiderio e dei commenti più coloriti. D’altra parte la, amante della provocazione, non fa nulla per nascrlo. Il profilo ...

bianchigiusepp4 : ANTONELLA.MOSETTI BELLISSIMA - crazylo91591062 : RT @TaylorMega_FP: Anche Antonella Mosetti sostiene Taylor. Che bella la solidarietà femminile, che bello quando non c'è invidia ? #TaylorM… - LeoFiorino : RT @TaylorMega_FP: Anche Antonella Mosetti sostiene Taylor. Che bella la solidarietà femminile, che bello quando non c'è invidia ? #TaylorM… -