Amici | la puntata del 21 dicembre non va in onda

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il talent show di Maria De Filippi è in vacanza e torna dal 7 gennaio. Niente diretta di “” del sabato pomeriggio il 212019: gli allievi della scuola del talento ideata da Maria De Filippi torneranno ina partire dal 7 gennaio prossimo su Real Time, con il daytime. Gli allievi della scuola trascorreranno le feste in famiglia. https://tvzap.kataweb.it/categoria/speciali/-2019/

RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… - hiyorijun : RT @Stefy71nek: E io lo seguirò in streaming perché esco con gli amici ?? ..... ma non me lo perdo ?? - ClaudioSaltari : RT @massimilianotv: Cari amici, oggi #lineabianca lascia il posto ad una giusta causa come @Telethonitalia. In attesa della puntata di saba… -