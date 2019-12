Vaticano | segnalati mille abusi in un anno | Siamo sopraffatti

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'ufficio delche riceve le denunce disessuali da parte del clero è oberato di lavoro: in unè stata registrata la cifra record disegnalazioni, circa il quadruplo rispetto a una decina di anni fa. Anche merito della stretta imposta da Papa Francesco e dell'abolizione del segreto pontificio sulla pedofilia. Il capo Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede, John Joseph Kennedy, ha spiegato:"Per evadere tutti i documenti relativi al 2019, il quadruplo di quanti se ne gestivano un decennio fa, il personale dovrebbe lavorare sette giorni alla settimana. Stiamo effettivamente assistendo a uno tsunami di casi, al momento, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima"I casi più eclatanti si sono verificati in Argentina, Messico, Cile, ma anche Italia, Polonia e Stati Uniti. Kennedy ha ...

Corriere : Vaticano, segnalati mille casi di abusi sessuali nel mondo - Agenzia_Ansa : #Vaticano: 1000 abusi del clero segnalati in un anno, sopraffatti #ANSA - Corriere : Vaticano, segnalati mille casi di abusi sessuali nel mondo -