Valerio Scanu Pronto per il concerto di Natale Ormai è una tradizione

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 20 dicembre 2019)suonerà domani, sabato 21 dicembre, all'Auditorium di Roma per ildiun appuntamento fisso dal 2012 ad oggi

MariaIanne91 : @storie_italiane @Kate_anc @Valerio_Scanu @eleonoradaniele @RaiUno @RaiPlay Splendida notizia ???? Grazie ?? #storieitaliane - MariaIanne91 : RT @storie_italiane: Pronti per una sorpresa? Oggi a #storieitaliane il grandissimo @Valerio_Scanu ospite di @eleonoradaniele Non perdete… - Angela21278748 : RT @storie_italiane: Pronti per una sorpresa? Oggi a #storieitaliane il grandissimo @Valerio_Scanu ospite di @eleonoradaniele Non perdete… -