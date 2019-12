Una nuova specie di dinosauro è stata scoperta in Ecuador (Di venerdì 20 dicembre 2019) Se fino ad ora i ritrovamenti riguardo ai dinosauri erano riconducibili a qualche osso o frammento di specie già note, i fossili rintracciati in Ecuador, fanno ben pensare alla scoperta di una nuova specie di dinosauro. Si tratterebbe di una nuova specie di dinosauro Si tratterebbe di un esemplare di piccola taglia. parliamo di una lunghezza di circa 6 metri per un’altezza di 2. Sarebbe stato erbivoro e vissuto poco prima dell’arrivo catastrofico del meteorite che causò 65 milioni di anni fa la scomparsa dei dinosauri. Per essere più specifici, i paleontologi che hanno portato alla luce la scoperta in Ecuador parlano di Yamanasaurus lojaensis, risalente al Cretaceo e appartenente alla famiglia dei titanosauri, che significa “rettile titanico”. Il nome tecnico deriva, invece dall’area di provenienza: Yamana, la regione a sud dove sono stati rinvenuti i resti, e Loja, dove gli ...

