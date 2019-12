Programmi TV di stasera | venerdì 20 dicembre 2019 Su Canale5 Massimo Boldi e Biagio Izzo

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dario Bandiera,, Rocio Muñoz in Natale da Chef Rai1, ore 21.40: La Porta dei Sogni – Novità Mara Venier debutta in prima serata con un nuovo show emotainment che celebra i sogni, le storie e le emozioni delle persone. Tre prime serate, un gran galà della vita, che grazie a una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico. Mara Venier accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l’elemento iconico e identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni. Non mancheranno ospiti del mondo dello ...

zazoomblog : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 21 dicembre 2019 - #Stasera #programmi #canali #vedere - EZenzero : RT @fabiomassoli92: Sono cresciuto in una casa dove il ritmo delle giornate è stato scandito dai programmi @RaiUno. Da bambino le puntate f… - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 21 dicembre 2019 -