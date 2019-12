Pro Loco Ad Pontem | partecipazione per i primi progetti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti Ponte (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della ProAd. Di seguito il testo: “Gratuitamente duecento installazioni sono state distribuite nelle attività economiche di Ponte e zone vicine, mettendo in atto il progetto “PROADpunta in alto e porta nuova luce all’economia locale”. “L’idea proposta al nostro sponsor RWE – spiegano i dirigenti della Pro– ha trovato accoglimento sia per la sua originalità e attinenza con il colosso europeo dell’energia, sia per la sensibilità dimostrata da quest’ultimo nel contribuire a mantenere “accese” le luci dei piccoli centri e delle tante attività di vicinato, agroalimentari e turistiche dei nostri territori”. Nel frattempo partiva l’allestimento della mostra di oltre cinquanta presepi, con la partecipata inaugurazione del Terzo Concorso del ...

