Primavera 1 | Sassuolo Chievo 1-1 | cronaca e tabellino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Allo Stadio Ricci, la 13ª giornata del campionato1 2019/20 tra: sintesi,, risultato,e voti (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Allo Stadio Enzo Ricci,si sono affrontate nel match valido per la 13ª giornata del campionato1 2019/20. Gara combattuta tra due formazioni che frequentano le zone basse della classifica. Gara senza grosse emozioni fino al 29′ quando Zuelli, con un bel destro da fuori, trova il gol del vantaggio. Nella ripresa cresce il, che va vicino al pari al minuto 63: destro da fuori di Ahmetaj che si infrange sul palo. Al 79′ il pari neroverde: calcio di punizione di Artioli e 1-1 per il. A 6′ dal terminein 10 per l’espulsione di Enyan. Nel finale Oddei e Mattioli vanno vicini al gol. Finisce 1-1 al Ricci. Ilsale a ...

