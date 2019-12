Potenza | truffe a case di riposo e asili nido | 16 persone indagate

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Estorsione e truffa ai danni didi. Sono queste le accuse che la Procura diha mosso nei confronti di sedici. Una inchiesta che riguarda diverse strutture in tutta Italia.consumate o soltanto tentate nei confronti didi, in tutta Italia: in più, … L'articolodi: 16proviene da www.meteoweek.com.

NuovoSud : Potenza, truffe a case di riposo: 16 misure cautelari pure a Torino e Catania - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: Potenza, truffe a case di riposo e asili nido: 16 misure cautelari - f_venere : RT @LaGazzettaWeb: Truffe ed estorsioni ad asili e case di riposo: 16 misure cautelari, indagano cc Potenza -