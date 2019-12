Pagani, si dimette l’assessore Alfonsa Mattino (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPagani (Sa) – Si dimette, a Pagani, l’assessore comunale alla sicurezza, protezione civile e ambiente, Alfonsa Mattino. È stata lei stessa ad annunciare la decisione con una lettera in cui annuncia le sue dimissioni, già in mano al sindaco da un po’ di giorni. “Finisce qua la mia avventura. Da oggi non sarò più assessore all’ambiente sicurezza e protezione civile del Comune di Pagani. Grazie in primis al mio partito e all’onorevole Vuolo che mi ha dato l’L’opportunità di ricoprire un ruolo così delicato, impegnativo ed importante. Grazie ad Alberico Gambino che mi ha voluto nella sua prima giunta, al suo fianco per incominciare a costruire qualcosa per la città. Ringrazio Anna rosa Sessa per aver continuato a credere in me, e con la quale abbiamo fatto tante cose e condiviso momenti così delicati che, molto probabilmente, ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pagani dimette