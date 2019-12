Infortunio Baselli | i tempi di recupero dalla distorsione al ginocchio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019): trauma distorsivo aldestro per il centrocampista granata che alza bandiera bianca per la SPAL Brutta tegola per Walter Mazzarri in vista del match di sabato sera all’Olimpico contro la SPAL. Danieleha rimediato un trauma distorsivo aldestro durante l’ultimo allenamento dei granata. «Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali e, dopo un consulto specialistico, si è deciso di iniziare un trattamento conservativo» comunica il club torinese. Per il centrocampista di Manerbio il ritorno in campo avverrà soltanto nel 2020. Leggi su Calcionews24.com

