Half-Life | Alyx si mostra in alcune sequenze di gameplay off-screen

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Mentrenon è apparso la scorsa settimana ai The Game Awards 2019 come era stato inizialmente pianificato, nuove informazioni e filmati sul gioco ora sono arrivati ​​in un modo piuttosto non convenzionale.Tramite il canale YouTube Tested, sono emersi una varietà di nuovi filmati diper. Ledi, che posso essere viste nel video più in basso, sono off-, ma sono comunque interessanti. Inoltre, questo video ha lo scopo dire comelavorerà con i diversi visori VR presenti sul mercato.Tuttavia, se date un'occhiata al video completo (che dura più di 30 minuti), vedretedelle interessanti funzionalità chesembra avere in serbo per i fan. Ad esempio, possiamo vedere come funzioneranno le sparatorie nel gioco e le fasi di combattimento.Leggi altro...

Eurogamer_it : Vediamo alcune sequenze di gameplay off-screen di #HalfLifeAlyx. - chanevlhes : @heslonelytour ??first impression: mi sembravi la donnaiola che ci provavi con ogni essere umano dotato di figa ??ni… -