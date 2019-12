Gregoretti, Di Pietro: “Di Maio ipocrita, come poteva non sapere?” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Scoppia il caso Gregoretti: l’ex pm Antonio di Pietro prende le difese di Matteo Salvini (pur non negando il reato) e attacca a Luigi Di Maio. “L’unico problema su cui dovranno pronunciarsi i pm – ha spiegato Di Pietro – è se il reato è perseguibile o meno”. Infatti, ospite a L’aria che Tira, l’ex pm ha spiegato che la scelta di Salvini poteva essere dettata “non da interesse personale”, ma per “interesse del Paese”. In quest’ultimo caso non si tratterebbe di un reato. Gregoretti, Antonio Di Pietro difende Salvini L’ex pm Antonio Di Pietro ospite a L’aria che Tira ha spiegato alcuni tecnicismi che si nascondono dietro al caso Gregoretti. Inoltre, Di Pietro ritiene che l’atto di Salvini non costituisca reato nel caso in cui l’ex ministro abbia agito per l’interesse del Paese. ...

