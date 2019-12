Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tra Senago eper uninsul cavalcavia dinei pressi della stazione di. E’ successo poco dopo le 12 di venerdì 20 dicembre, se qualcuno pensava di velocizzare gli spostamenti tra un regalo e l’altro da fare prima di Natale si è sbagliato. La circolazione è paralizzata attorno al nodo didove in prossimità delinsi procede a senso unico alternato le auto. Inevitabili lee i rallentamenti verso ildiche in queste ore è preso d’assalto per gli ultimi regali di Natale. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Garbagnate, camion in panne a Serenella: code per il Centro di Arese - -