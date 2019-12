Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e streaming

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)intv e, match valido per la 17a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà venerdì 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi.si affronteranno venerdì sera in quella che sarà l’ultima partita del 2019. La squadra di casa, dopo aver ottenuto un pareggio in extremis contro l’Inter grazie al gol di Vlahovic, è riuscita ad abbandonare la striscia negativa di risultati che vedeva i viola sconfitti in quattro degli ultimi cinque incontri in campionato. Certamente mister Montella non può dormire sonni tranquilli visto l’avversario che dovrà affrontare e la situazione non ottimale in classifica, con la sua squadra che occupa la 13a posizione con 17 punti e la zona rossa lontana di sole quattro lunghezze. Situazione completamente opposta quella che riguarda la squadra di ...

norenogs : RT @nuvoledidrago: qualcuno sa dove posso vedere #Hannibal in streaming sub ita? - mainsport_it : L’#Udinese di Luca #Gotti sfida il #Cagliari di Rolando #Maran nella diciassettesima giornata di #SerieATIM . Scopr… - mainsport_it : RT @mainsport_it: La #Fiorentina di Vincenzo #montella sfida la #Roma di Paulo #fonseca , nella diciassettesima giornata di #SerieATIM . Sc… -