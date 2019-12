Conad ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali | alto contenuto di aflatossine INFO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La catena di supermercatiha avviato in via precauzionale il ritiro di uno deidopo che su alcune confezioni è stato riscontrato undi, nello specifico istamina, superiore ai limiti previsti. Si tratta di Filetti di alici all’olio d’oliva distesi, venduti in vaso da 150 gr (Codice EAN: 80129011), con scadenza 08/10/2020, lotto MT189, prodotto perda Zarotti SpA nello stabilimento Poseidon, in Albania. I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita, dove si provvederà o alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.L'articolouno deidi, MARCHIO E LOTTO Meteo Web.

