Cecilia Rodriguez | Francesco Monte? Mi voleva cambiare completamente Litigavamo

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ospite della prima puntata di Rivelo, in onda, ieri, in prima serata su Real Time (Canale 31), è stata Céciliache, nell'atmosfera intima e rilassata del salotto di Lorella Boccia, si è lasciata andare in una lunga intervista senza filtri in cui ha parlato di amore, carriera, famiglia e molto altro:: "? Mitutti i giorni" 20 dicembre 2019 17:51.

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - KontroKulturaa : Cecilia Rodriguez svela problemi alimentari per la prima volta: 'Mangiavo fino a stare male' - - Affaritaliani : Cecilia Rodriguez: 'Mangiavo fino a stare male poi vomitavo'. E rivela che... -