Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCamigliano (Ce) – A seguito del recente episodio accaduto nel comune di Vitulazio, dove si è verificata l’esplosione di una bombola di gas presso un’abitazione civile, durante la quale, a causa del forte incendio divampato, hanno rischiato di perdere la vita due persone, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha delegato la Guardia di Finanza di Capua e il comando dei Vigili del Fuoco di Caserta ad effettuare una perquisizione presso la sede della società La Zippo Gas s.r.l., con sede a Camigliano, risultata aver venduto lein questione. Nel corso delle attività, i militari hanno accertato l’illecita detenzione di 119di GPL pronte per essere immesse in commercio, risultate, oltre che carenti del titolo legittimante il possesso, anche prive di. Pertanto si è proceduto al...

AppiaPolis : New post (CAMIGLIANO, LA GdF DI CAPUA SEQUESTRA 119 BOMBOLE DI GPL A LA ZIPPO GAS) has been published on AppiaPolis… - anteprima24 : ** #Bombole di Gpl senza collaudo e revisione: #Sequestro dei finanzieri ** - PupiaTv : Vitulazio, esplosione in palazzina: sequestrate bombole gpl in azienda di Camigliano - -