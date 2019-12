Sky | Rrahmani e il Verona dice sì al Napoli per giugno Amrabat aspetta l’Inter 30

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilsi prepara ad intervenire sul mercato e lo fa guardando prepotentemente in casa del. Secondo quanto riporta Sky, non c’è solosul taccuino di Giuntoli. Non sarebbe l’unico in procinto di chiudere una trattativa con il club azzurro. Ilpunta anche su Amir. Entrambi potrebbero arrivare aper un affare da 30 milioni. Una doppia operazione, secondo quantoSky. “Non solo Sofyaned Hellassono a lavoro per chiudere una doppia operazione, che dunque non coinvolge soltanto il centrocampista marocchino. L’altro giocatore è Amir, che i gialloblù hanno acquistato ad inizio stagione dalla Dinamo Zagabria. Come per, anche per il difensore si discute di un arrivo a fine stagione. L’acquisto di entrambi i giocatori avverrebbe per un totale di 30 milioni di euro”. Le due opzioni non ...

