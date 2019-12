Metropolitana di Napoli | ancora disagi sulla Linea 1

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutouna giornata diper i pendolari napoletani. Questa mattina la1, che collega la zona collinare della città alla sua stazione centrale, circolerà solo per metà tratta. Dopo le ore 12 e 30, come fa sapere la stessa Anm, il servizio della1 è garantito solo per la tratta Dante – Piscinola. A causa di un disservizio, probabilmente legato anche al maltempo odierno, buona parte delle stazioni non avrà il regolare servizio di mobilità. Proprio nei giorni in cui la cittàe assediata dai turisti per le festività natalizie. Ad ora, non si saquando riprenderà la normale circolazione del mezzo, si attendono aggiornamenti. L'articolodi1 proviene da Anteprima24.it.

