L’uomo nello spazio | gli ultimi 10 anni di conquiste attraverso le immagini

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se dovessimo pensare a un’immagine che più di tutti simboleggi i progressi nella conquista delloda parte delnegli10, sicuramente la nostra memoria andrebbe a una macchina rossa che fluttua con a bordo un manichino. Era il febbraio 2018 e da un Falcon heavy, razzo della Space X, veniva rilasciatauna tesla, diretta verso Marte e pronta a un viaggio molto lungo. Un’immagine che ha fatto sognare molte persone, ma che non è stata certo l’unica a farci sognare negli10. Marte, il rosso sotto osservazione In principio fu Marte: da decennicerca di capire come toccare con un dito il pianeta rosso, ma ancora nessun essere umano è riuscito a calpestarne il suolo. Lo hanno fatto, al posto suo, diverse sonde lanciate dalla Nasa (l’indimenticabile Opportunity, ritenuta deceduta durante una tempesta di sabbia nel 2019, e la ...

