Lapo Elkann | grave incidente d’auto a Tel Aviv | “In coma | ha riportato varie fratture e

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Elkan è rimasto coinvolto in unstradale mentre si trovava in Isreale. L’imprenditore 42enne, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, è stato ricoverato in codice rosso all’Assunta Hospital di Telcon diverse: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera,è entrato ined è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. L’è avvenuto una decina di giorni fa ma la notizia si è saputa solo adesso: era in viaggio da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto, a Telquando, intorno alle 19 ora locale, si è schiantato. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto dal momento cheera solo e ha subito perso conoscenza. OraElkan è fuori pericolo, è uscito daled è stato trasferito da Israele alla Svizzera, dove è ricoverato per la riabilitazione, come ha confermato lui stesso al ...

