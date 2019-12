Il cappio del Sultano

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un mare sormontato dalla Mezzaluna, che dal Bosforo al Mediterraneo centrale diventi appannaggio della Sublime Porta. Non è l’immagine di un libro di storia, ma il sogno di uno Stato: la Turchia guidata da Recep Tayyip Erdogan. Un uomo che più di tutti, una volta salito al potere, ha mostrato al mondo di avere idee molto chiare per il suo Paese. Non uno Stato che sopravvive, ma una potenza, che del retaggio del passato vuole fare tesoro per scrivere il suo futuro. Il problema è che questa strategia non è priva di vittime. E l’Italia, insieme ad altri Paesi del fronte sud dell’Europa (e della Nato), è uno degli Stati più colpiti da questo slancio neo-ottomano di Erdogan. Le ultime mosse delnon possono non far riflettere gli strateghi di Palazzo Chigi: in questi mesi, la potenza turca non ha solo mosso le sue forze in Siria allargando la sua sfera di influenza in tutto il nord ...

