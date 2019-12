E’ stato investito e lasciato per strada | incontro ad una morte certa

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il cane che vedete nelle immagini di seguito, ètrovato sul ciglio dellain fin di vita. E’da una vettura elì a morire… sovradal dolore, il povero animale piangeva in cerca di aiuto, rassegnato ormai alla sua unica via d’uscita, la. Fortunatamente, qualcuno con un cuore, alla sua vista, ha allertato i volontari del posto, che si sono subito precipitati da lui. Quando quell’uomo gentile ha allungato la mano verso di lui, il povero cane ha emesso un sospiro di sollievo. Aveva capito che finalmente qualcuno si era avvicinato a lui per aiutarlo. I suoi tremori erano estenuanti, ma grazie agli antibiotici, l’animale ha trovato la forza di lottare. Aveva subito delle lesioni al cervello, che non gli permettevano di usare il ...

