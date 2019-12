Baseball | ripescate Collecchio | Torino e Nettuno 2 | sarà Serie A1 a dieci squadre

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)il campionato diA1 2020 di. Dopo che solo setteerano riuscite a completare la procedura di iscrizione nei tempi previsti, la FIBS ha proceduto a esaminare le richieste di ripescaggio. Nella comunicazione giunta dal Consiglio Federale si apprende che sono state accolte le richieste di, Grizzlies2, che “vince” dunque la sfida con il1945, il quale era già in odor di preaccordo con Alberto Mineo. L’altra novità importante riguarda il blocco delle retrocessioni: questo da una parte consentirà alleche non hanno ambizioni di scudetto di programmare almeno a medio termine, dall’altra darà modo di far tornare a 12il massimo campionato fin dal 2021, in un’ottica di supposto rilancio delitaliano. Altra decisione importante: abbassata la tassa gara, che viene ...

