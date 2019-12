Traffico Roma del 18-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SEMPIONE VERSO CORSO TRIESTE. RIPERCUSSIONI NELLE VIE CIRCOSTANTI. SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO, NEL TRATTO: A24, TIBURTINA, SALARIA. DISAGI SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI ACQUA BULLICANTE E IL PIGNETO. SI PROCEDE IN CODA. CODE SULL’AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DELLA PISANA IN DIREZIONE DELL’OLIMPICASUL RACCORDO, CON CODE SUL TRATTO PISANA-AURELIA E INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 18-12-ore 09:30 proviene daDailyNews.

