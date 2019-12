Star Wars | L' ascesa di Skywalker - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Chissà quali bedtime stories leggeva la mamma al suo piccolo George, su quali libri e film si è formato il suo immaginario In parte ce lo ha confidato, raccontando di suggestioni che spaziano da Kurosawa ad Asimov e Harry Harrison e poi Alex Raymond, Edgar Burroughs e non ultimo lo studioso di mitologia Joseph Campbell. Quello che è certo che lo ha messo a buon frutto, perché dopo qualche esperimento in diverse direzioni (L'uomo che fuggì dal futuro, American Graffiti), si è immerso nella creazione della sua vita, una Galassia lontana lontana nella quale non abbiamo smesso di viaggiare dal 1977, lungo rotte percorse in meno di 12 parsec. Abbiamo avuto tre film indimenticabili, tre prequel non indispensabili, due sequel altalenanti, più due spin off (e vari altri prodotti fra cui The Clone, un film e una serie in animazione, oltre altre serie come Rebels, Forces of Destiny, ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - wireditalia : Ecco una stima delle spese per avere un mercantile come quello di Han Solo. - Mamme_a_Milano : #StarWars Ieri ho visto la proiezione stampa e vi assicuro che l’ultimo film della saga è ricchissimo di azione e d… -