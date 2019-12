Ronaldo in sospensione come Michael Jordan | la Juve passa a casa della Samp 1-2 ed è

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) https://twitter.com/ntusfc/status/1207377482829225992 Lavince di forza e con i suoi uomini chiave a Genova contro la. Dybala (19′) apre con un sinistro meraviglioso. Larisponde al 35′ con Caprari, agevolato da un pasticcio di Alex Sandro che, però, 10′ dopo offre il secondo assist di giornata a: il portoghese decolla, resta sospeso per 0,48”. Disneyland. La, che domenica si giocherà la Supercoppa con la Lazio a Riad, vola in vetta alla classifica. Per ora da sola, a +3 sull’Inter (che ospiterà sabato il Genoa). Le prodezze dei singoli Ranieri prepara la partita da generale che sa di non poter reggere con le sue truppe lo scontro individuale con i dirimpettai. Decide, così, di ritirarsi sull’Aventino, che a Marassi è qualcosa di molto vicino al vecchio catenaccio. Due linee da quattro, e i due attaccanti ...

