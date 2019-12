Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio Matteo Salvini e il selfie della Storia" Beppe Grillo e l'interrogazione a Luigi Di Maio" Lae le sardine spiegate da Makkox" Davanti al caso Ilva, ecco cosa fa la politica" La geniale idea di Matteo Renzi per vincere le elezioni"

ivanscalfarotto : E niente, una delle maledizioni di una certa sinistra è questa cosa che pare molto più felice quando perde che quan… - LegaSalvini : ++ IN GRAN BRETAGNA COME IN ITALIA: QUANDO SI VOTA, LA SINISTRA PERDE ++ - CaressaGiovanni : Quando la #sinistra prova a riconquistare il voto popolare Foto 1 di 8 by @makkox -