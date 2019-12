Pasticcio Ue su Malta (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dal primo giorno di questa ultima plenaria dell’anno a Strasburgo, i Popolari chiedono le dimissioni del premier socialista maltese Joseph Muscat per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. I socialisti hanno risposto che non sta al Parlamento europeo chiedere le dimissioni di Muscat, sebbene le indagini sull’omicidio di Daphne, avvenuto a ottobre del 2017, abbia coinvolto proprio il capo di gabinetto del premier. Al terzo giorno di plenaria, con 581 sì, 26 contrari e 83 astensioni, l’aula approva una risoluzione che non chiede esplicitamente le dimissioni di Muscat.Il testo si limita a sottolineare che: “qualsiasi rischio di compromettere le indagini, sia esso percepito o reale, deve essere escluso con ogni mezzo” e che “tale rischio sussisterà finché il Primo ministro rimarrà in carica”.Il caso ...

