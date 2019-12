Meteo | caldo eccezionale per Dicembre in Europa | fino a +22°C in Bosnia | nuovo record a

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– Un periodo eccezionalmentesta caratterizzando la situazionerologica di buona parte dell’in questa seconda metà del mese di. Ieri, martedì 17, è stata una giornata molto calda per i settori centro-orientali del continente: molte aree hanno registrato temperature pomeridiane eccezionalmente alte per la metà di, con picchi persino di! Previsioniper gran parte d’per il resto dia 18°C oltre la media ad Est MAPPE Le massime di ieri inindicano che è stata una giornata molto calda su Mediterraneo, Penisola Balcanica e Francia, ma anche piuttosto calda nel Benelux e lungo le Alpi sudorientali:a +22,1°C Banja Luka (Erzegovina), +21,3°C a Feldkirch (Austria), +20,4°C a Giswil (Svizzera), +20°C in Grecia, Italia e Spagna nordorientale, +19°C in Romania e ...

luciabruno113 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana caldo e mite almeno fino a Natale. Poi tendenza a graduale calo termico. - Daniele91Nap : RT @ilmeteoit: #Meteo: TEMPERATURE, è un CALDO Fuori STAGIONE, si toccheranno picchi di 20°C. Ecco DOVE e per QUANTO Durerà #18dicembre ht… - Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: #Caldo anomalo in Europa: registrati record in #Austria e in #Francia -