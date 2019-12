Mattarella: rischi da società lacerata

"Unaattraversata da lacerazioni profonde corre un grave pericolo". E' il monito lanciato dal Presidentespiegando che chi "riveste ruoli istituzionali deve avvertire la responsabilità di farlo in nome e per conto di tutti i cittadini". "Il rispetto reciproco rappresenta il più efficace antidoto all'intolleranza" afferma nella cerimonia di auguri con le alte cariche dello Stato. E citando Moro: la politica non sia solo scontro, serve "dialogo".Poi si sofferma sul lavoro che manca,"nemico da sconfiggere".(Di mercoledì 18 dicembre 2019)