Il Giornale | De Laurentiis discute con i senatori la riduzione delle multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mentre tutti i quotidiani, oggi, scrivono che non c’è stata alcuna apertura da parte di Deper la questione, Iladotta completamente un’altra linea. Parla di sblocco degli stipendi e di virata verso unapenali al 5% soltanto. Il quotidiano scrive che Desta provando in tutti i modi ad andare incontro alla squadra. “Don Aurelio le sta provando tutte per risollevare il gruppo. Dopo aver colto il malcontento di una parte dello spogliatoio che mal sopportava il modo di allenarsi e di impostare le partite, ha dato il benservito ad Ancelotti”. E il presidente ha colto anche i segnali arrivati dal gruppo, sbloccando infine anche gli stipendi. “Ovviamente non gli sono sfuggiti nemmeno i messaggi che i calciatori gli hanno continuamente fatto recapitare: se non si toglie di mezzo la questionee la ...

napolista : Il Giornale: #DeLaurentiis discute con i senatori la riduzione delle #multe Si ragiona sulla riduzione al minimo (… - zazoomblog : Il Giornale: De Laurentiis pressa Gattuso subito due vittorie o non sarà Champions - #Giornale: #Laurentiis #pressa… - zazoomnews : Il Giornale: De Laurentiis pressa Gattuso subito due vittorie o non sarà Champions - #Giornale: #Laurentiis… -