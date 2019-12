Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2019 | Jarl Magnus Riiber mira a uno storico

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo un weekend di pausa, torna in azione ladeldi. La terza tappa stagionale andrà in scena in quel di(Austria), dove si disputeranno le ultime competizioni dell’anno solare. Tutti i riflettori sono puntati su, il quale nei prossimi giorni potrebbe riscrivere di proprio pugno il libro dei record. Il ventiduenne norvegese ha vinto tutte e cinque le gare andate in scena sinora. Trattasi, questo, già di un primato unico, poiché nessuno era mai riuscito a imporsi nelle prime cinque competizioni stagionali. Lo scandinavo, però, potrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Infatti, avendo primeggiato anche nell’ultima prova dell’annata 2018-’19, vanta un filotto aperto di 6 vittorie consecutive. Solo un atleta è riuscito a fare di meglio. Si tratta di Hannu Manninen, che nel gennaio del 2006 infilò una sequenza di 7 affermazioni ...

