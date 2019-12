Clima | Fico | “L’Europa diventi locomotiva verde”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Non posso non esprimere la mia profonda preoccupazione per l’esito assai deludente del vertice di Madrid. Ma anche l’auspicio che dalla prossima edizione della Cop, co-organizzata da Italia e Regno Unito, possano giungere le risposte mancate. Serve una seria, responsabile e lungimirante presa in carico da parte di tutti i Paesi su questo fronte e l’Europa, in particolare, deve assumersi l’impegno di diventare una ‘verde’, capace di trascinare il resto del mondo– con l’esempio e con politiche ambientali all’avanguardia- verso una transizione energetica sostenibile e il consolidamento dell’economia circolare“. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, in occasione dell’intervento nell’Aula di palazzo Madama del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Obiettivi che, tra l’altro, coincidono con quelli ...

