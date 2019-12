Bed and Breakfast a Napoli | la speculazione è servita | “Residenti espulsi dal centro

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'allarme viene lanciato da intellettuali e società civile: "Sono circa 7.500 gli appartamenti sottratti al mercato ordinario dei fitti e della compravendita e destinati all'accoglienza dei turisti". L'ex assessore De Falco: "La delibera sul frazionamento degli appartamenti ha agevolato la". Lo scrittore De Giovanni: "Il rischio è di fare come Venezia, un bellissimo monumento dove però i veneziani non ci sono più".

