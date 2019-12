Una famiglia è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco

Leggi la notizia su today

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia alle porte di Roma: in un appartamento in via Guglielmo Fioramonti 25 a Labico sono stati trovati i corpi di tre...

BarillariM5S : Spero di non aver capito bene. Il M5S è al governo e stiamo salvando con soldi pubblici (900 milioni) una banca pr… - poliziadistato : Poliziotti dell'#IspettoratoVaticano in missione speciale prima di iniziare il turno di servizio Hanno consegnato d… - JeanGuyTalamoni : Era più chè tempu ! Simu felici assai, per ellu è per a so mamma Maria Santoni chì pò avè infine, dopu à 24 anni d… -