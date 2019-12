Torino | Iago Falque torna in Spagna | rientro in campo nel 2020

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ildice arrivederci a: l’attaccante non rientrerà contro la Spal e sarà insolo nelIlpuò giò dire arrivederci a: il numero 10 granata fa ritorno indove continuerà il percorso riabilitativo dopo l’infortunio, approfittando anche della vicinanza della famiglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,quindi tornerà insolo nel: niente Spal per lui. Lo spagnolo, quando rientrerà, sarà fondamentale per Walter Mazzarri per dare una marcia in più alla squadra. Leggi su Calcionews24.com

