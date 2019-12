Studio assolve luce blu dei cellulari | Non disturba il sonno

Leggi la notizia su repubblica

(Di martedì 17 dicembre 2019) Per proteggersi meglio - spiegano gli scienziati - bisogna agire sull'intensità piuttosto che sul colore, come invece avviene attualmente nei software dei dispositivi mobili

