Sarno | Cisal chiede “consiglio monotematico sui rifiuti in area Pip”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Consiglio comunalesull’Pip dialla presenza di imprenditori e rappresentanti dei lavoratori”. A lanciare la provocazione è Gigi Vicinanza, sindacalista dellaprovinciale, alla luce del degrado presente in zona, con ecoballe presenti in zona da mesi e mai rimosse. “Mi spiace che il sindaco ha etichettato come ingenerose le critiche costruttive che lanciai circa un mese fa, ma da allora non sono stato smentito. La zona Pip diè nel degrado più assoluto e lo dimostrano le foto scattate in questi giorni da chi vive quotidianamente nell’. Ribadisco che tutto questo è inaccettabile per gli imprenditori che investono sul territorio e chiedono un potenziamento della videosorveglianza oltre al miglioramento dei servizi”. Da qui, la richiesta di un consiglio comunale ...

