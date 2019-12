Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laha dato il via aisu stradaa versione definitiva. Si trattaa seconda creatura del team di Mate, che vedremo in versione completa al prossimo Salone di Ginevra. Le consegne inizieranno alla fine del 2020. 17 esemplari di pre-produzione e 150 vetture di serie. Lanon deriva dalla Concept One e, nonostante il prezzo vicino ai due milioni di euro, ambisce a un pubblico relativamente più ampio, con 150 esemplari previsti in fase di produzione. Prima di questi, però, saranno realizzati 17destinati a nuovi test e omologazioni, per un ulteriore sviluppo e messa a punto dei componenti in vistaa fase di pre-produzione, prevista a inizio 2020. Questicoinvolgeranno anche le annunciate funzionalità per la guida autonoma. Dopo quasi due anni di simulazioni al computer, i primi duestanno ora ...

Asgard_Hydra : L'incredibile Rimac C_Two debutterà a Marzo con 1.888 cavalli - dinoadduci : Rimac C_Two - I prototipi dell'hypercar elettrica iniziano i collaudi - VIDEO -